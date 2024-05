Torus on 6 miljardi eest välisinvesteeringuid, valmida võiksid pooled

Raadiohommikus: kärbetest, värsketest võlakirjadest ja Enefit Greeni käekäigust

Eelarve on lõhki ja valitsus peab tegema järgmiseid otsuseid. Samal ajal on erakond Parempoolsed pakkunud välja idee jõuliselt kärpida. Uurime Parempoolsete juhilt Lavly Perlingult, kust tema võimul olles raha võtaks, samuti tunneme huvi, miks on parempoolse ilmavaatega erakond maksuküüru kaotamise ehk sisuliselt maksude langetamise vastu.

