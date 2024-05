Tallinna Vee juht, kas praegune dividend on jätkusuutlik?

Tallinna Vee juhatuse liige Aleksandr Timofejev. Foto: Andras Kralla

Tallinna Vesi maksab eelmise aasta eest 51 senti dividendi aktsia kohta, milleks kulub rohkem kui kolmveerand eelmise aasta puhaskasumist. Kas see on jätkusuutlik?

Tallinna Vee juhatuse liige Aleksandr Timofejev sõnas, et Tallinna Veel on olemas dividendipoliitika, mille järgi makstakse välja 50‒80% puhaskasumist. “Ma usun, et need sammud on läbi mõeldud ja aktsionärid saavad osaliselt oma investeeringud tagasi,” lausus ta.