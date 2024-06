Kullafond: kuidas enda finantsvabadus välja arvutada? Miljonärist investor jagab oma lugu

Kadri Mäsak rõhutas, et kui inimene arvutab enda tänaste kulude pealt finantsvabaduse hinna ja seab endale eesmärgi, mis aja pärast ta finantsvabaks saada tahab, tuleb arvestada ka inflatsiooniga. Foto: Simo Sepp

Kuidas arvutada välja, kui suur peab investeerimisportfell olema, et tunda end finantsvabalt, sellest rääkis möödunud aastal eetris olnud hittsaates investor ja ettevõtja Kadri Mäsak. Tal võttis see aega kümme aastat.

„Kuskil poole kolme ajal ajasin oma abikaasa üles ja ütlesin, et nüüd on niimoodi, et ma tulen palgatöölt ära,“ rääkis Mäsak. „Ma ei olnud sellel hetkel finantsiliselt vaba, aga mul oli eesmärk tekkinud.“