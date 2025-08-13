S&P 500 ületas ajaloolise 6400 punkti taseme

Meta Platformsi aktsia kuulus teisipäeval tehnoloogiasektori parimate tõusjate hulka.
Foto: AFP/Scanpix
Dow Jonesi tööstusindeks tõusis 1,1% ehk peaaegu 500 punkti. S&P 500 kerkis 1,13% ja saavutas uue rekordtaseme, sulgudes 6 445,76 punktil. Nasdaq 100 lisas 1,33%, samas kui Nasdaqi liitindeks tõusis 1,39% ning jõudis rekordilise 21 681,90 punktini. Väiksemaid ettevõtteid koondav Russell 2000 hüppas koguni 2,99%.
Tehisintellekti arendav idufirma Perplexity AI tegi teisipäeval 34,5 miljardi dollari suuruse pakkumise Alphabeti Google’ile Chrome’i brauseri ostmiseks, mis on märgatavalt suurem ettevõtte enda väärtusest.
USA tarbijahinnad tõusid juulis oodatust vähem, kuid USA president Donald Trumpi kehtestatud tariifide tõttu kallinenud kaupade hinnad viisid alusinflatsiooni näitaja suurima kasvuni viimase kuue kuu jooksul.
USA suurimad indeksid langesid esmaspäeval pärast seda, kui suurriigi president Donald Trump otsustas edasi lükata Hiinale kehtestatud tollitariifide jõustumist veel 90 päeva võrra ning Wall Street hoidus enne olulise inflatsiooniaruande avaldamist suurte panuste tegemisest.
