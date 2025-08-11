Äripäev
Telli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,16%296,3
  • OMX Riga0,53%919,55
  • OMX Tallinn−0,02%2 036,33
  • OMX Vilnius0,06%1 209,25
  • S&P 500−0,25%6 373,45
  • DOW 30−0,45%43 975,09
  • Nasdaq −0,3%21 385,4
  • FTSE 1000,05%9 134,38
  • Nikkei 2252,15%42 718,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,52
  • OMX Baltic−0,16%296,3
  • OMX Riga0,53%919,55
  • OMX Tallinn−0,02%2 036,33
  • OMX Vilnius0,06%1 209,25
  • S&P 500−0,25%6 373,45
  • DOW 30−0,45%43 975,09
  • Nasdaq −0,3%21 385,4
  • FTSE 1000,05%9 134,38
  • Nikkei 2252,15%42 718,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,52
  • 11.08.25, 13:54

Priit Sauk liiklusõnnetuste vähendamisest: võib-olla autojuhid peaksid tegema iga 20 aasta järel korduseksami

Transpordiameti peadirektor Priit Sauk tegi Eesti liikluskultuuri ohutuse suurendamiseks ettepaneku kaaluda autojuhtidele perioodilise korduseksami kohustust.
Priit Sauk liiklusõnnetuste vähendamisest: võib-olla autojuhid peaksid tegema iga 20 aasta järel korduseksami
  • Foto: Andras Kralla
Ta tõi näite, mõni juht sai oma juhtimisõiguse näiteks 1980. aastatel, aga praeguseks on muutusi olnud väga palju nii.
Lisaks rääkis Sauk, et ta loodab tulevikus Eestis näha nii keskmise kiiruse kaameraid kui ka eravärvides patrullautosid, mis kontrollivad vastu sõitvate autode kiirust ning kindlustuse ja ülevaatuse kehtivust nõnda, et trahviteade jõuab enne kohale kui patustanud juht, aga näiteks kiiruskaamera ees põhjendamatult pidurdajatega vahetult tegelemist ta otstarbekaks ei pea.
Äripäeva raadio saates “Kuum tool”, kus Priit Sauk külalise toolil istus, tekkis arutelu selle üle, kas ajal, mil kiiruseületajatega tegeletakse üha laialdasemalt ja karmimalt, pole mitte vajalik pöörata tähelepanu ka näiteks neile juhtidele, kes kiiruskaamera ees aeglustavad hoo märgatavalt alla lubatu. Saatejuht esitas väite, et sellised juhid on juba aastaid olnud peamine põhjus, miks Tallinna–Tartu maanteel saab ühtlane liiklusvoog lõhutud ning tekivad kolonnid ja möödasõidud.
“Ma olen 200% nõus, et teatud liiklejad ehmatavad või püüavad olla nendes kohtades rohkem kui korralikud,” ütles Sauk, kuid märkis siiski, et ta ei tähtsustaks seda üle. Ta soovitas olla niisuguste liiklejate suhtes andestav ja vajadusel muuta oma hoiakuid.
Transpordiameti juht leiab, et põhjendamatult pidurdajate muret võiks aidata lahendada see, kui asendada nn kohtkaamerad järk-järgult moodsamate meetoditega.
“Võib-olla tänane lahendus peaks olema hoopis selline, et iga liikleja teab, et iga vastutulev auto võib olla politseisõiduk, mille kaamera mõõdab sinu kiirust ning hindab ära, kas sul on kindlustus ja tehnoülevaatus olemas. Ja enne, kui koju jõuad, on tšekk juba arve peal. Ma arvan, et see parandaks oluliselt sellist tõmblemist ja ka kiiruskäitumist,” rääkis Sauk.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 02.08.25, 18:45
Helsingis pole terve aasta jooksul juhtunud ühtegi liiklussurma
Soome pealinnas Helsingi ei ole registreeritud aastal jooksul ühtegi liiklussurmaga lõppenud õnnetust, linn peab peamiseks teguriks vähendatud kiiruspiiranguid.
Uudised
  • 23.07.25, 12:11
Viadukti piirang valmistas firmale ebameeldiva üllatuse: kaotame iga sõiduga 20 minutit
Tallinn kehtestas Lasnamäel remonti vajavale Vesse viaduktile 30tonnise massipiirangu, mis on pannud silla läheduses tegutseva rasketehnika vedaja kolimise peale mõtlema.
Saated
  • 11.07.25, 13:18
Äripäev eetris: kas autojuht on loom või on süüdi politsei?
Laulupeo nädalavahetusel lõi kireleegid lõkkele politsei kampaania, kus ajutise kiiruspiirangu rikkumist fikseeris kaamera ja määras lõpuks trahvi rohkem kui poolele lauluväljakust möödunud autojuhtidest. Äripäeva ajakirjanikud vaidlesid selle üle, kes on süüdi.
Arvamused
  • 12.05.25, 13:42
Karl-Eduard Salumäe: neljarajalisele teele jõudes ei tohi aju välja lülitada
Jah, neljarajaline maantee on turvaline, kuid sellele jõudes ei maksa aju välja lülitada, kirjutab Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe.
  • ST
Sisuturundus
  • 12.08.25, 10:33
Kuidas Eesti investorid muudavad 550 000 Dubai kinnisvara abil 1 000 000 euroks
Raha kaotab väärtust ja maksud tõusevad. Paljud Eesti investorid seisavad silmitsi sarnaste küsimustega: kuidas säilitada kapitali ja kaitsta seda Euroopa majanduse stagnatsiooni eest, kuidas investeerida sularaha või krüptovaluutat legaalselt ja konfidentsiaalselt, kuidas liikuda edasi kohalikelt turgudelt, mille tootlus on 3–4%, kui maksukoormus kasvab ning kinnisvara hinnad lähiaastatel ei tõuse? Kinnisvara tootlus Eestis või Saksamaal on maksimaalselt 3–4% aastas. Sellised investeeringud ei toimi – eriti juhul, kui eesmärgiks ei ole pelgalt raha säilitamine, vaid selle kasvatamine.

Enimloetud

1
Uudised
  • 11.08.25, 05:00
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
2
Uudised
  • 11.08.25, 11:29
Sõõrumaa alustas Tallinna mereäärse 200miljonise ärikvartali ehitusega
3
Majandustulemused
  • 10.08.25, 14:58
Eesti üks suuremaid autovedajaid kaotas kasumist pea poole
4
Saated
  • 11.08.25, 13:54
Priit Sauk liiklusõnnetuste vähendamisest: võib-olla autojuhid peaksid tegema iga 20 aasta järel korduseksami
5
Uudised
  • 11.08.25, 10:54
Tootmist vähendav Estonian Cell koondab veerandi töötajatest
6
Uudised
  • 11.08.25, 18:00
Pensionisammaste täitjad ja tühjendajad said tulumaksu tõusu tõttu uusi kaalumiskohti

Viimased uudised

Uudised
  • 12.08.25, 14:38
Vargusest räsitud BaltCap sai uue finantsjuhi
  • PRO
Uudised
  • 12.08.25, 14:16
Järgmiste ööpäevadega võib seis Ukraina sõjarindel muutuda oluliselt
Saated
  • 12.08.25, 14:00
10 nõuannet, mis panevad kasutajate loodud sisu brändi kasuks tööle
Saated
  • 12.08.25, 12:35
Majatootja leidis uue ärisuuna ja taaskäivitas tehase
Uudised
  • 12.08.25, 12:11
Nurme farmi sead lähevad hukkamisele
Arvamused
  • 12.08.25, 12:09
Eero Merilind: mudel Aasiast, millest oleks õppida Eesti tervishoiu rahastamisel
Tervishoiusüsteem peab meelitama investeeringuid
Börsiuudised
  • 12.08.25, 12:01
Analüütikud tõstsid Efteni fondi hinnasihti
Saated
  • 12.08.25, 12:00
Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada
Rindesõdurid hoiatavad, et Pokrovski suunal on Vene surve juba talumatu.
  • PRO
Järgmiste ööpäevadega võib seis Ukraina sõjarindel muutuda oluliselt
Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras
Nurme farmi sead lähevad hukkamisele
Portfellihalduse platvormi kaasasutaja Marko Oolo (fotol) ja LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees jagavad sel korral Äripäeva raadio saates “Investor Toomase tund” nõu jaeinvestoritele, kuidas hallata oma investeeringuid.
Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada
Rindesõdurid hoiatavad, et Pokrovski suunal on Vene surve juba talumatu.
  • PRO
Järgmiste ööpäevadega võib seis Ukraina sõjarindel muutuda oluliselt
Konteinerid Shanghai kaubasadamas
Trump pikendas tollirahu Hiinaga
Lemeksi finantse poolteist aastat juhtinud Andri Avila lubas võtta korraks aja maha.
Mullu Lemeksi finantsjuhiks läinud Andri Avila lahkus juhatusest
USA president Donald Trump ja Venemaa liider Vladimir Putin
Peeter Tali: Trumpi ja Putini kõnelustel hoiab jõupositsiooni Kreml
Harmeti juht Alo Tamm
Majatootja leidis uue ärisuuna ja taaskäivitas tehase
Mullu sügisel kartis Kundas asuva Pargi 8 korteriühistu haldur Kairi Raudberg, et vaatamata pingutustele jääb vilets maja renoveermiata, siis nüüd on väljavaated juba palju paremad.
Riigi IT-käki kohtusse viinud korteriühistu sai uue võimaluse
Viru Keskuse kommunikatsioonijuht Kärt Vilt avab saates “Juhtides tulevikku” keskuse tegevusi jätkusuutlikkuse suunas.
  • ST
Kärt Vilt: Viru Keskusel on kohustus ja vastutus kestlikult töötada
Eften Real Estate Fundi uus hinnasiht on 1,6% kõrgem võrreldes Enlight Researchi eelmise aasta detsembris avaldatud analüüsiga ja selgelt kõrgem esmaspäevase börsipäeva sulgemishinnast.
Analüütikud tõstsid Efteni fondi hinnasihti
Dow Jonesi tööstusindeks langes 0,45% ning S&P 500 taandus 0,25%.
Wall Street alustas börsinädalat kartliku langusega
Maailma ühe suurima liitiumitootja Sociedad Química y Minera aktsia kerkis ligikaudu 9%.
Hiina kaevanduse sulgemine paiskas liitiumifirmade aktsiad lendu
Tesla autode müük on languses, mida seostatakse kasvava konkurentsi ning Tesla tegevjuhi Elon Muski poliitilise tegevusega.
Tesla plaanib siseneda Suurbritannia elektriturule
Tallinna Sadama aktsia hind on sel aastal kerkinud 12,3% ja ettevõte maksis välja ka 0,073 eurot dividendidena.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    1 k 4 p 18 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Uudised
  • 11.08.25, 05:00
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Sõõrumaa mereäärset kvartalit ehitab Bildgren Ehitus
Uudised
  • 11.08.25, 11:29
Sõõrumaa alustas Tallinna mereäärse 200miljonise ärikvartali ehitusega
Tallinna Sadama aktsia hind on sel aastal kerkinud 12,3% ja ettevõte maksis välja ka 0,073 eurot dividendidena.
Börsiuudised
  • 11.08.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Kaja Kallas leiab Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana, et enne Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumist peab Euroopa panema paika oma tegevusplaani.
Uudised
  • 10.08.25, 17:31
Kaja Kallas kutsub erakorraliselt kokku Euroopa välisministrid
Aasia ja Austraalia müük hakkab edenema tänavu, sest toidutööstuse nõuded on karmimad kui rahvusvahelisel relvakaubandusel, ütles E-Piim Tootmise juht Jaanus Murakas.
Majandustulemused
  • 11.08.25, 16:39
E-Piim vaidleb Hollandi partneriga miljonite nimel. “Väga kahetsusväärne”
Haavapuitmassi tehas, mis alustas tööd 2006. aasta aprillis.
Uudised
  • 11.08.25, 10:54
Tootmist vähendav Estonian Cell koondab veerandi töötajatest
Kopenhaageni börsil noteeritud Ørsted teatas esmaspäeval, et plaanib pakkuda olemasolevatele aktsionäridele uusi aktsiaid.
Börsiuudised
  • 11.08.25, 13:00
Taani suurima energiaäri rahakaasamine viis aktsia vabalangusse
Viru Keskuse kommunikatsioonijuht Kärt Vilt avab saates “Juhtides tulevikku” keskuse tegevusi jätkusuutlikkuse suunas.
  • ST
Sisuturundus
  • 07.08.25, 12:45
Kärt Vilt: Viru Keskusel on kohustus ja vastutus kestlikult töötada

Podcastid

Rekordilise juulikuu taustal laiutab portfellis must auk
Investor Toomase tund
Rekordilise juulikuu taustal laiutab portfellis must auk
00:00
Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
Äripäev eetris
Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
00:00
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Ruutmeetrite taga
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Hommikuprogramm
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Baltic Horizoni juht: Postimaja ja Coca-Cola Plaza ostuhuvi jäi ootustele alla
Hommikuprogramm
Baltic Horizoni juht: Postimaja ja Coca-Cola Plaza ostuhuvi jäi ootustele alla
Börsiajakirjanik: turud endiselt ei usu Trumpi lubadusi
Hommikuprogramm
Börsiajakirjanik: turud endiselt ei usu Trumpi lubadusi
12.08.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
19.08.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus-baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused 19.08.25, 16.09.25, 17.09.25, 17.10.25
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
22.08.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
25.08.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
26.08.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
28.08.2025 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
Äripäeva Akadeemia
Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
8 akadeemilist tundi
29.08.2025 Power BI Basic Training
IT Koolitus
Power BI Basic Training
8 academic hours
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Äripäev jäädvustas Rain Laane esimest tööpäeva toonases haigekassas 2017. aastal.
“Ärge olge kontrollifriigid!” IT-valdkonnas armastatud juht lahkub tervisekassast maksumaksja vaenlasena
Kunda sadama laienemisplaanide vastu sõdiv Elis Riispapp pöördus andmekaitse inspektsiooni, sest avastas, et Viru-Nigula vallavalitsus on teinud registris päringuid tema varast ülevaate saamiseks.
Uudishimulikke ametnikke karistati liigse nuhkimise eest noomitusega
Vald tegi registrisse põhjendamatuid päringuid
Puidutööstuse Barrus juhatuse liige ja tegevjuht Martti Kork ütleb, et ärid jäävad eraldiseisvaks.
Barrus ostis välja kahjumis klaasitootja. “Ehitame midagi ägedat!”
Kümme aastat hiljaks jäänud. Vanahärra Enno Zimmer tahab Telialt oma raha.
Unustatud aktsionärid. Telia käest raha välja võidelnud eestlased jäid pimedusse
Äripäeva küsimused panid Telia meelt muutma
Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus
Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus
“Meil ei ole huvi minna vaidlusesse.“
Pindi Kinnisvara suuromaniku Kalev Roosivälja sõnul mingit maksuskeemi siit otsida ei tasu.
Kinnisvarabüroo jagas äri mitmekümneks tükiks
Maksuamet võib sellisele tükeldamisele viltu vaadata
Heiti Hääl tahab riigilt garantiisid.
Heiti Hääl pikas intervjuus: Eesti majandusele tehti korvamatut kahju
Enne börsile minekut vaja selgust
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025