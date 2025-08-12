Äripäev
  • OMX Baltic−0,19%295,93
  • OMX Riga0,41%920,5
  • OMX Tallinn−0,07%2 035,24
  • OMX Vilnius−0,01%1 208,38
  • S&P 5000,84%6 426,77
  • DOW 301,03%44 429,51
  • Nasdaq 0,97%21 592,72
  • FTSE 1000,19%9 147,41
  • Nikkei 2252,15%42 718,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,97
  12.08.25, 18:00

"Nagu mind poleks olemaski": Clevoni väikeaktsionärid tunnevad end reedetuna

Mais siplesid Clevoni aktsionärid teadmatuses oma osaluse saatusest, kuid lootus oli saada kuu jooksul lisainfot. Investoritega suhtlus on jäänud puudulikuks ning investorid peavad ise infot taga otsima.
2022. aasta juuni lõpus helistati Tallinnas börsikella mehitamata robotkullerite tootja Cleveron Mobility ehk Clevoni alternatiivnimekirjas First Northil aktsiatega kauplemise alustamiseks. Nüüd neelas USA tehnoloogiafirma Clevoni, väikeaktsionärid jäid aga tagaplaanile.
  • Foto: Liis Treimann
Börsiuudised
  • 14.05.25, 13:08
Clevoni teadmatuses väikeaktsionärid peavad veel kuu aega oma saatust ootama
Hea ja halb stsenaarium
Börsilt lahkunud Viljandi firma Clevon müüdi küll ameeriklastele, kuid see on tekitanud palju küsimusi väikeinvestoritest, kes ettevõttesse alles jäid.
Uudised
  • 11.05.25, 10:18
Börsilt lahkunud Viljandi äri müüdi ameeriklastele
Investorite seas on FedEx ja Foxconn
Äriregistri andmetel on alates 16. aprillist Viljandis isejuhtivaid pakiveosõidukeid tootval Clevon ASil uus omanik: USA tehnoloogiaettevõte Indigo Technologies, kellele kuulub 96,04% ettevõttest.
Börsiuudised
  • 31.07.25, 06:00
Hoiatusmärkide laviin börsil: pooled alternatiivturu firmadest kimpus aruandlusega
Aktsiate börsil noteerimine annab ettevõttele justkui usaldus- ja kvaliteedimärgise. Usaldust Tallinna börsi alternatiivturu osaliste vastu õõnestab see, et pooled neist pole auditeeritud aruannet esitanud.
Uudised
  • 20.03.24, 13:43
Cleveron otsib endiselt uut juhti, Arti Kütt lahkus juhatusest
Oktoobrist saadik käinud uue juhi otsingud ei ole Cleveronil veel lõpuni jõudnud. Laual on mitu kandidaati ning endine juht Arti Kütt tegi oma mantlipärijale juhatuses koha vabaks.
