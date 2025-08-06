Äripäev
  12.08.25, 10:33

Kuidas Eesti investorid muudavad 550 000 Dubai kinnisvara abil 1 000 000 euroks

Raha kaotab väärtust ja maksud tõusevad. Paljud Eesti investorid seisavad silmitsi sarnaste küsimustega: kuidas säilitada kapitali ja kaitsta seda Euroopa majanduse stagnatsiooni eest, kuidas investeerida sularaha või krüptovaluutat legaalselt ja konfidentsiaalselt, kuidas liikuda edasi kohalikelt turgudelt, mille tootlus on 3–4%, kui maksukoormus kasvab ning kinnisvara hinnad lähiaastatel ei tõuse? Kinnisvara tootlus Eestis või Saksamaal on maksimaalselt 3–4% aastas. Sellised investeeringud ei toimi – eriti juhul, kui eesmärgiks ei ole pelgalt raha säilitamine, vaid selle kasvatamine.
Igor King, Estking Kinnisvara OÜ
  • Igor King, Estking Kinnisvara OÜ

95% Dubai pakkumistest toob vaid tavapärast tootlust

Tundub, et Dubai on ideaalne koht investeerimiseks. Ja see on tõsi – üüritulu ja kinnisvara väärtuse kasv toob Euroopaga võrreldes vähemalt kaks korda suurema tootluse. Kuid see pole nii lihtne. Üle 150 arendaja ja umbes 500 projekti loovad petliku valikuvabaduse mulje.
Tegelikult pakuvad 95% objektidest vaid tüüpilist 5–10% aastakasvu ning ainult 5% projektidest toovad sadu tuhandeid eurosid kasumit.
Sellised korterid müüakse läbi kahe tunniga. Enamus investoreid jäävad hiljaks ja lõpetavad „tavalise“ investeeringuga, mille väärtus kunagi märkimisväärselt ei kasva.

Mõned projektid on toonud juba üle 200 000 € kasumit

Turul on teatud mustrid. Edukaid projektid ühendavad järgmised omadused:
• piirkond on kiires arengufaasis, läheduses ehitatakse metrood, lennujaama või muud riiklikku infrastruktuuri;
• korter ostetakse siis, kui platsil on veel liiv, kuid paari aastaga saab sellest prestiižne roheala;
• korteril on mere- või pargivaade (vaatega korterid võivad olla kuni 30% kallimad);
• see pole lihtsalt korter, vaid haruldane võimalus parimas arenevas piirkonnas, mida jahib maksevõimeline klientuur (minu praktikas andsid parima tootluse kahe magamistoaga korterid).

Investeeri õigesse projekti koos õige maakleriga

Kümnete projektide ja sadade tehingute analüüs näitab selget seaduspära tehingu ajastuse ja arenduse asukoha osas: kõik projektid, mis osteti õigel ajal ja õiges kohas, tõid investoritele sadu tuhandeid eurosid kasumit.
• Praegu on saadaval vaid mõned projektid, kus korterid algavad 550 000 eurost;
• Täpselt samasugused projektid mujal maksavad juba alates 1 000 000 eurost – hinnatõus on ilmne;
• Selliste korterite arv on piiratud – ja neid jääb iga kuuga aina vähemaks. Vahel loeb iga päev, mõnikord isegi tunnid.

Investorite lood reaalsete arvudega

Analüüs näitab, et investorid, kes kasutasid seda meetodit ja arvestasid kõigi detailidega, teenisid 200 000 kuni 4 000 000 eurot. Andmed pärinevad suletud allikatest, mis on kättesaadavad ainult litsentseeritud maakleritele.
Viimase kolme kuu jooksul said viis minu Eesti klienti korteri õigetes, kasvavates projektides. Üks investor teenis juba enne maja valmimist 100 000 eurot kasumit.
Tahad näha rohkem reaalseid näiteid ja saada aru, kuidas valida kõrge tootlusega objekt? Broneeri konsultatsioon.
Igor King
Kontakt Eestis: +372 5808 1020
WhatsApp: +971 58 596 1359
Instagram: @igor.king.uae
Koduleht: www.whydubai.eu
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

