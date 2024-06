Nvidia aktsionär ütles hinna, millega müüb aktsiad maha

Foto: Zuma Press / Scanpix

Tehnoloogiaentusiast ja kiibitootja Nvidia aktsionär Priit Kallas pani paika hinnataseme, millega kavatseb müüa kogu oma praeguse positsiooni.

Kallas avaldas Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis enda stop-orderi ehk kahjumi peatamise korralduse hinnasihi, aga tunnistas samas, et see ei tähendaks tema jaoks, et ta jääks Nvidiast täielikult kõrvale. Kallas on valmis Nvidiat uuesti ostma.

Kallas rääkis ka lähemalt, millisena näeb ta Nvidia konkurentsieelist lähiaastate perspektiivis.

Priit Kallast intervjueeris Indrek Mäe.