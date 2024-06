Coop Eesti: kindlustunne on kehv, aga meil on parim aeg

Kuigi tarbijate kindlustunne on kehv, siis Coop Eestil on parim aeg, sest klientide aktiivsus on kõrgel tasemel, rääkis ettevõtte turundusdirektor Ranno Pajuri.

