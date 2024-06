Tagasi 28.06.24, 12:11 Põuad ähvardavad populaarse vahuveini hinda kuni kaks korda tõsta Põuad räsivad Lõuna-Euroopas viinamarjaistandusi, mille tõttu peavad veinitootjad inimesi palgata puhkusele saatma ja näiteks Cava vahuveini hind võib eksperdi sõnul lähiaastatel kuni kaks korda tõusta.

Maailma suurima vahuveinide kontserni Henkell Freixenet Eesti müügijuht Sulev Lind.

Foto: Gregor Alaküla

“Situatsioon näiteks Cava turul on ääretult kriitiline, sest Hispaania on aastate jooksul kogenud sellist põuda, mida ei ole seal kogu ajaloo jooksul olnud. Tõenäosus on väga suur, et lähiaastatel võib Cava hind vähemalt 50, kui mitte 100 protsenti tõusta,” rääkis Sulev Lind, kes on maailma suurima vahuveinide kontserni Henkell Freixenet Eesti müügijuht.

Põudade negatiivse tagajärjena tõi ta veel näiteks, et Hispaanias tegutsev Freixenet saatis 700 töötajat palgata puhkusele.

Intervjuus rääkis Lind, kui palju on majanduslangus luksuskaubaks peetava vahuveini müügimahtu mõjutanud, ja arutles, kas noored on vähem alkoholi tarbima hakanud. Samuti tõi ta välja, millised Henkell Freixeneti vahuveinid on Eestis kõige müüdumad, ning juttu tuli ka sellest, kes kallimaid vahuveine ostavad.

Küsis Gregor Alaküla.

