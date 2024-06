Tagasi 29.06.24, 16:15 Lennundusest hambaravisse: eduka gaselli juhi kutsus tööle ämm Ämmaga saab koos töötada suurepäraselt, rääkis saates “Kiired ja vihased” kolmekordse gaselli Proimplant osanik ja juht Kait Karu. Tänavu otsib perefirma kasvu uuelt suunalt.

Proimplant on seitse aastat järjest käivet kasvatanud ja kolmel korral jõudnud Äripäeva gaselli edetabelisse.

Foto: Eiko Kink

Seitse aastat müügitulu kasvatanud firma juht Kait Karu liitus ettevõttega ämma kutsel. “Ta ütles, et aitab küll lennukipiletitega tegelemisest, aita äri käima tõmmata,” meenutab Karu saates.

Nimelt oli Karu oli aastaid töötanud lennunduses ja tunnistas, et hambaravist polnud tal halli aimugi. “Teadsin vaid, et mulle ei meeldi hambaarsti juures saada süsti ja mis on hambaplomm, aga implanaatidest ei teadnud küll midagi,” kirjeldab ta oma karjääripööret.

Möödunud aastal liitus meeskonnaga ka Karu abikaasa. “Kui abikaasa eest hoolitseda, on ka ämm rahul,” viskab Karu nalja ja ütleb, et suhted perefirmas on head. Selle taga on kindel tööde ja vastutuste jaotus – kui olla ninapidi koos nii tööl kui kodus, on vaja kindlaid piire.

Proimplant liigub kasvuks uude suunda

Möödunud aasta lõpus oli hambaravikirurgias täheldada tööde vähenemist. Kuigi Proimplantil on selga taga seitse aastat kasvu, rääkis Karu aasta algul Äripäeva raadios, et märkamatuid kulusid hiilib ligi ja neil tuleb silm peal hoida – nüüd loodetakse kasvu ortodontiast.

Proimplant allkirjastas hiljaaegu olulise lepingu Saksamaal, mis võimaldab ortodontilist ravi teha kolmandiku võrra kiiremini ja ravi pakkuda kaks korda vähema plastiku kasutamisega, mis on Karu sõnul oluline samm jätkusuutliku hambaravi suunas.

Soovitus ettevõtjatele

Majandus on habras ja väljavaade ebaselge. Siinkohal aitaks, kui ettevõtjad teeksid raskeid otsuseid, mis seni on ootele jäetud. Kui pidevalt rääkida, et olukord on kehv ja paremaks ei lähe, ei sünni ka olulised majandust turgutavad otsused, rääkis Karu.

Äripäeva raadiosaates "Kiired ja vihased" jagas kiirelt kasvava ettevõtte Proimplant üks omanikest Kait Karu oma kogemust ettevõtluses ja perefirmas töötamisest. Kuula saatest, millised on hambaravikirurgia uued tuuled, kuidas sukeldus eduka gaselli juht lennundusest uhiuude valdkonda ja kuidas hoitakse perefirmas suhted korras.

