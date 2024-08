Tagasi 07.08.24, 11:45 Majandusteadlane: tugevaid kõikumisi tuleb börsidel järgmistel kuudel veel Hommikuprogrammis käis külas LHV makroanalüütik ja majandusteadlane Triinu Tapver, kelle hinnangul võib sügisel näha börsidel tugevaid kõikumisi ja hinnatõusu, mis võib küündida lausa 4 protsendini.

LHV makroanalüütik ja majandusteadlane Triinu Tapver. Foto: LHV/Anu Hammer

Tapver sõnas, et kui esmaspäev oli Jaapani börsidel ajaloo üks halvemaid päevi, siis teisipäev oli vastupidi üks ajaloo parimaid päevi. Ta soovitab siiski olla ettevaatlik, sest sellised kõikumised on veel väga tugevad siin augustis ja septembris. Samuti on ajaloost teada, et august ja september on USA turgude jaoks kehvad kuud, mistõttu tasub eriti ettevaatlik olla.

