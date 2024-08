Tagasi 27.08.24, 14:30 Tööinspektsiooni juht: igal aastal lõigatakse ära umbes 700 näppu Tööinspektsiooni juhi Kaire Saarepi sõnul lõigatakse Eestis tööõnnetusena iga aasta ära umbes seitsesada sõrme, mis annab mõista, kui oluline on, et ettevõtted esitaksid riskianalüüsi.

Tööinspektsiooni juht Kaire Saarep. Foto: Andras Kralla

"Näppude ja jäsemete lõikamine on hästi tavaline. Mille peale tööandjad ei tule, on see, kui palju võib tööandjale üks õnnetus tegelikult maksma minna. Töötaja pikalt haiguslehel viibime on tööandjale väga kallis," rääkis Saarep.

