Tagasi 28.08.24, 13:54 Analüütik: meie majandusega on halvasti Meie majanduse kasvupotentsiaal on olnud alati 3 protsenti, kuid Äripäeva analüütiku Kristjan Pruuli hinnangul on see langenud kahele.

Tallinna kõrghooned. Foto: Andras Kralla

"Majandusega on selles mõttes halvasti, et meie kasvupotentsiaal on olnud alati 3 protsenti. Enam ei ole nii. Meil on majandus, mis on nüüd 2protsendiline ehk me oleme maandunud vastu klaaslage või vastu sõda. Edasine käik siit edasi on väga keeruline," rääkis Pruul.

