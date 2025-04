Tagasi 26.04.25, 08:00 Madratsitootja käive jätkas vajumist. “Meid kannustavad uued turud ja kliendid” Magamistoa mööblit tootev Bed Factory Sweden OÜ seisis mullu silmitsi nõudluse vähenemisega ning see kärpis tublisti ka läinud aasta käivet.

Mööblitootja Bed Factory Sweden juht Indrek Aasna.

Foto: Raul Mee

Ettevõtte juhatuse liige Indrek Aasna lausus, et praegu ei jää üle muud, kui püüda leida uusi müügikanaleid ja turge. “Turbulentsus, mida me Trumpi valimisest saadik näinud oleme, avaldab suurt mõju. Me suhtleme sisuliselt terve Euroopaga. Täna on suhteliselt negatiivsed meeleolud turgudel tervikuna,” tõdes ta.