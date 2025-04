Tagasi 26.04.25, 08:00 Äripäeva arvamusliider: kohalike pankade uued juhid võiksid vähem vabandusi otsida Verevahetus kohalike pankade eesotsas paneb küsima, kas pangandus Eestis on otsimas uut suunda ja strateegiat. “Äripäeva arvamusliidris” arutleme teemal Tuleva ühe asutaja Tõnu Pekiga, kes korra on Eesti pangandust raputanud.

Sel aastal on neljast suurema panga juhtidest vahetumas kaks: ameti loovutavad järgmistele LHV Groupi juht Madis Toomsalu ja Coop Panga juht Margus Rink. Pildil vasakult Madis Toomsalu, Olavi Lepp, Margus Rink ja Allan Parik.

Foto: Liis Treimann

“Meil on kodulaenu intressid kõrgemad kui naabritel, ettevõtte laenud on kõrgema intressiga, meil makstakse arveldusarve jäägi eest null ehk meie raha ei teeni eriti midagi – siin on mitut põhjust, mille üle nuriseda,” ütleb Eesti panganduse olukorra kohta Tõnu Pekk.

Ta avaldab lootust, et LHV Groupi ja Coop Panga järgmised juhid võtaksid senisest selgema suuna inimeste kasuks.

“Loodan, et uus juht muudaks olukorda, et me ei jääks kurtma, et turg on liiga väike, Venemaa liiga lähedal ja päike liiga kaugel,” ütleb Tuleva üks asutaja.

Ta lisab, et Tuleva kogemusel on võimalik finantstoodete turgu muuta inimesekesksemaks.

Pankade sagedase nurina peale, et turg on väike ning pealekauba ka ülereguleeritud, tõdes Pekk, et Eesti on normaalne riik, kus annab asju läbi rääkida.

“Kui mingi asi väga takistab inimestele parema panga tegemist, siis Eesti on sõbralik riik, kus saab rääkida. Ning kui midagi väga takistab, siis ka seadused muutuvad,” rääkis Pekk.

Saate teises pooles räägime, kuidas pingelises eelarveolukorras meie teed korras püsivad. Vestluspartner on Verston Eesti juhatuse esimees Veiko Veskimäe. Roomakatoliku kiriku Eesti pressiesindaja Marge Maria Paasiga räägime lahkunud paavsti pärandist ja küsime, millist paavsti maailma praegu vajab.

