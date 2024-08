Tagasi 29.08.24, 14:14 Juhan Lang Nvidiast: need on krokodillipisarad Äripäeva börsiajakirjanik Juhan Lang kommenteeris kiibisektorit vedava Nvidia teise kvartali majandustulemusi positiivses võtmes, mõistmata pettunud aktsionäre.

Nvidia peakorter. Foto: JUSTIN SULLIVAN

"Mikroaktsionärina tahaks kurta, et marginaal oleks võinud olla suurem ja kasumi kasv oleks võinud rohkem üllatada, aga need on krokodillipisarad. Tegelikult ei ole tulemus üldse fataalne," rääkis Lang.

