Tagasi 29.08.24, 10:49 Kaspar Oja: üllatusi majanduskasvus võib tulla veel küll ja küll Presidendi majandusnõunik Kaspar Oja näeb majanduse tulevikku lahtisena ja usub, et üllatusi majanduskasvu näitajates võib tulla ohtralt.

Presidendi majandusnõunik Kaspar Oja. Foto: Liis Treimann

"Kuna meil on olnud väga kiire inflatsiooni periood, siis on mõõtmisi keeruline teha. Revisionid, mis seda aega puudutavad, tulevad alles kümne aasta pärast ehk me näeme üllatusi majanduskasvus veel küll ja küll," rääkis Oja.

