Tagasi 02.09.24, 14:00 Keldo: tööstus on selle valitsuse prioriteet, tööstuspoliitika saab tegevuskava aasta lõpuks „Valitsus on kokku leppinud, et tööstuse arendamine [on oluline], sest kui vaatame jõukaid riike, nagu Rootsi, Soome ja Norra, siis nende vundament on pikaaegne tööstus,“ räägib saatekülaline, majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Saates "Tööstusuudised eetris" on fookuses tööstuspoliitika ja selle rakenduskava, räägime ka maksudest ja suurte investeeringute meelitamisest Eestisse.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Foto: Andras Kralla

Küsime, millal võiks Eesti lahti lasta tööjõukvoodi süsteemist ja miks on Leedu Eestiga võrreldes edukam? Kuidas tagada suurinvesteeringutele vajalikku tööjõudu ja meelitada noori tööstusesse? Millist kasu on olnud tööandjate algatused „Ambitsioon on valik!“? Saadet juhib Harro Puusild.

„Tööstus on see, mis loob kõrget lisandväärtust, ekspordib ja annab ühiskonnale jõukust,“ räägib Keldo saates. „Oleme kokku leppinud, et tööstuspoliitika – alustades uue valdkonnaga ehk kaitsetööstusega ja kõigega, mis puudutab uue aja rohelist ja puhast tööstust – on kindlasti prioriteet. Tööstus on kindlasti see valdkond, mis on sellele valitsusele prioriteet.“

Keldo lisas, et tööstuspoliitika saab selle aasta jooksul ka rakenduskava ja ta soovib ministrina juba septembris kohtuda erialaliitude esindajatega. „Sügisel ja septembris tahaks kohtuda kõikide erinevate erialaliitude esindajatega, et kokku panna järgnevate aastate tegevusplaan, kuidas meie majanduse konkurentsivõimet tõsta,“ sõnas minister.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun