Tagasi 03.09.24, 14:30 Asjatundjad avasid, kuidas näha fotos investeeringut Investeeringuna käsitletavad väärtusfotod on hakanud rohkem leidma kõlapinda, kuid neid on keerulisem osta ja müüa kui maale, ütlesid SEB jaepanga kogumise, investeerimise ja pensionivaldkonna juht Elisabet Visnapuu ja Fotografiska näituste juht Maarja Loorents.

Fotokunsti saab käsitleda ka kui investeeringut, kuid kindlatele kriteeriumidele vastates. Fotol fotograaf Juhan Kuusi näitus 2016. aastast. Foto: Raul Mee

Loorents rõhutas, et väärtusfoto puhul on kindlasti oluline, et pilt oleks signeeritud.

Visnapuu lisas, et ka fotokunsti puhul kehtib investeerimise üks põhitõdesid hajutamine. Tema soovitab hajutada ühest küljest mitme fotoga, aga samal ajal ka teiste varaklassidega, kas või näiteks maalidega.

Maarja Loorentsit ja Elisabet Visnapuud intervjueeris Lauri Leet.

