Tagasi 03.09.24, 14:08 EBSi direktor: mõned õpilased soovivad üle võtta oma vanemate äri Kooliastujate seas on neid, kes tahavad enda sõnul saada ettevõtjaks või võtta üle oma vanemate firma, ütles EBS Gümnaasiumi direktor Kersti Uudla.

EBSi direktor: mõned õpilased soovivad üle võtta oma vanemate äri Foto: Andres Raudjalg

Uudla rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et igal aastal on sisseastumisvestlustel uusi kandidaate, kes on mõnelt pereliikmelt või tuttavalt kuulnud seost EBSiga. Uudla sõnul on EBS muutunud justkui kogukonnakooliks.

Lisaks rääkis Uudla, kuidas tema juhib gümnaasiumi nagu ettevõtet.

Kersti Uudlat intervjueeris Lauri Leet.

