Tagasi 17.09.24, 13:32 Ettevõtlus areneb ka väljaspool Tallinna Väljaspool Tallinna on ärilaene antud valdavalt tootmisettevõtetele ja vähem ärikinnisvara arenduseks, ütles Coopa Panga juhatuse esimees Margus Rink. Tema sõnul on kodulaenude hitt-toode aga suvekodude ostmine.

Coop Panga juht Margus Rink (vasakult), Lääne-Virumaa Uudiste peatoimetaja Aivar Hundimägi ja Telia Eesti juht Holger Haljand arutlesid saates “Äripäeva fookuses” ettevõtluse arenguvõimaluste üle väljaspool Tallinna. Foto: Andras Kralla

Telia juhi Holger Haljandi sõnul näevad nemad enda klientide aktiivsusest, et kui majanduslanguse alguses said hoobi erinevates Eesti piirkondades tegutsevad eksportöörid, siis nüüd on toimunud positiivne muutus ning keerulises olukorras on leitud uusi turge ja tootjatel on taas hakanud minema paremini.

