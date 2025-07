Tagasi 30.07.25, 23:16 Trump lajatas Indiale tollitariifidega USA president Donald Trump teatas, et alates 1. augustist hakkab Indiale kehtima 25 protsendine tollitariif, sest riik pole eemaldanud oma tollibarjääre ning on Venemaa toetaja energia ostmise kaudu.

India peaminister Narendra Modi (vasakul) Donald Trumpiga veebruaris oma Valge maja visiidi ajal.

Foto: Reuters/Scanpix

Trumpi sõnul on India enda tollibarjäärid maailma kõrgeimad. Ühismeedia postituses teatas Trump veel, et India on koos Hiinaga vene energia suurim ostja ajal, mil kõik tahavad, et Venemaa lõpetaks inimeste tapmise Ukrainas.