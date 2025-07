Analüütikud langetasid järsult Novo Nordiski hinnasihte

Novo Nordiski kasumihoiatuse peale on analüütikud järsult langetanud aktsia hinnasihti, kuid näevad endiselt suurt potentsiaali ettevõtte aktsias.

Taani ravimitootja Novo Nordisk teatas teisipäeval , et langetab kogu aasta käibe- ja kasumiprognoosi, mis kukutas aktsia hetkeks 28%, kuid taastus sealt veidi ja jäi 23% suurusesse miinusesse. See on suurim kukkumine 1991. aastast, kirjutab Taani väljaanne Börsen.