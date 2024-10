Tagasi 09.10.24, 15:26 Bigbanki juht: väikeinvestor on emotsionaalne Eilse algas Bigbanki kolmanda seeria võlakirjade pakkumine, millega soovitakse kaasata investoritelt vähemalt 3 miljonit eurot.

“Loomulikult meie 50 protsendi aktsionär Parvel Pruunsild vahel helistab. Kui aktsionär ei tunneks huvi, kuidas ettevõttel läheb, oleks see väga halb,” ütles Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts. Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics

"Täna, kui me vaatame Eesti eraisikut, siis tegelikult on kurb lugu, et kuskil 8 miljardit eurot seisab lihtsalt arvelduskontol ja teenib seal nullintressi," rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts.

