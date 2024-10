Tagasi 11.10.24, 11:56 LHV analüütik: ettevõtjate hinnangul ei jää uued maksud ajutiseks Suur osa ettevõtjatest usub, et peagi jõustuma hakkavad uued maksud ei ole ajutised, rääkis LHV makroanalüütik Triinu Tapver Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Majandusprognoosi on praegu LHV majandusanalüütiku sõnul keeruline teha. Foto: Liis Treimann

"Kindlustundest me veel rääkida ei saa. Selgusetu on see, kas maksud on ikka ajutised. Ma arvan, et suur osa ettevõtjatest on arvestanud, et need ei ole ajutised," tõdes Tapver.

Analüütiku hinnangul on laiemat majandusprognoosi muutlikul ajal keeruline teha. Tapver usub, et kui Lähis-Idas olukord stabiliseerub, näeme me aasta lõpuks veel euribori langust.

Intervjueeris Jaan Martin Raik.

