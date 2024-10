Tagasi 16.10.24, 11:23 Finantsnõustaja: välisinvestorid on taas Eestist huvitatud Kuigi välisinvestorid on viimasel ajal Eestis kinnisvara müünud, siis on nad siia tööstusinvesteeringute tegemisest vägagi huvitatud, rääkis finantsnõustamisfirma Prudentia Tallinna partner Indrek Uudeküll.

Foto: Andras Kralla

Välisinvestorid on huvitatud Eestisse investeerimisest ja just välisriikide tööstusettevõtted, märkis Uudeküll Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Huvilisi on, kes tahavad siia tulla vaatamata kõikidele juttudele sõja ja muude asjade kohta,” tõdes ta.

Uudeküll selgitas ka, kui aktiivne on praegune tehinguturg. Lisaks tutvustas ta tehnoloogiafirmade TOPi, kus on ritta pandud kõige väärtuslikumad Eesti tehnoloogiaettevõtted.

Intervjueeris Meelis Mandel.

