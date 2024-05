Mihkel Nestor: kui hull on lugu investeeringutega? Üldse mitte nii hull

“Üks levinud lugu, mida armastatakse rääkida, on see, kuidas Ukraina sõda on muutnud Eesti sisuliselt rindejooneks ja kuidas ükski mõistlik välisinvestor ei ole valmis siia enam investeerima. Loomulikult ei saa välistada, et mõni välisinvestor on geopoliitilise ebakindluse tõttu siia tõepoolest tulemata jäänud, ent statistika ei kipu seda legendi kuidagi kinnitama,” kirjutab Mihkel Nestor. Foto: Erakogu