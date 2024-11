Tagasi 15.11.24, 11:21 Miljoninõude kaela saanud saneerimisel metallitööstusele terendab pääsetee Aasta alguses saneerimisavalduse esitanud masinaehituse ja metalli töötlemisega tegelev firma Helmetal IMS läbib selle edukalt, kinnitas ettevõtte saneerimisnõustaja ja Njord advokaadibüroo vandeadvokaat Veikko Toomere.

Pärnumaa ettevõte Helmetal IMS tegeleb masinaehituse ja metalli töötlemisega. Firma kliendid on peamiselt Põhjamaades. Foto: Ago Tammik

Pärnumaa firma Helmetal IMS on üks positiivne näide, kuidas saneerimismenetlust on võimalik edukalt läbida, ütles Toomere Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Helmetali viis saneerimiseni Soome klient, kes esitas Helmetalile enam kui miljoni eurose nõude. Toomere rääkis, et tihtipeale ei pea saneerimismenetlust kohtule isegi esitama ning võlausaldajatega saab kohtuväliselt kokkuleppele, Helmetal pidi aga Soome kliendiga suhtlema kohtu kaudu. See on läinud edukalt ning tööstusfirma on juba isegi kasumlik.

Kui Eesti ja lähiriikide majandustel läheb hästi, siis ei pea Helmetali pärast üldse muretsema, rääkis Toomere.

Vandeadvokaat tegi juttu ka Planet42st ning mis tingimustel on mõistlikum esitada saneerimis-, mis tingimustel pankrotiavaldus. Samuti selgitas Toomere, miks paljudel juhtudel saneerimis- või pankrotiavaldust ei pea üldse esitama.

Küsis Martin Teder.