Tagasi 17.10.24, 15:00 Eesti kaerajoogitootja läks põhja: tarbija otsis odavamaid tooteid Kaerajoogitootja Jane Kaerajook sattus lõplikult raskustesse ja taotles pankrotti.

Jane Kaerajoogi asutaja Jane Kaljulaid tõdes, et ettevõtet ei õnnestunud tal päästa. Foto: Erakogu

“Usun, et turg ja tarbija on õiglased ning nende sõnum oli, et sellises majanduskeskkonnas sellise hinnaga preemiumtoodet nii sageli enam ei soovita osta,” tõdes ettevõtte asutaja ja juht Jane Kaljulaid.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun