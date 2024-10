Tagasi 16.10.24, 12:00 Saneerimine või pankrot – otsusta õigel ajal! Kuidas teha õige valik ning millal on õige aeg tegutseda, et päästa oma ettevõte, või astuda pankrotiteele? Saates "Finantsuudised fookuses" käsitleme ettevõtete saneerimist ja pankrotti – kaht protsessi, mis määravad äri tuleviku.

Ly Müürsoo, Paavo Siimann ja Maire Arm. Foto: Andres Laanem

Saatejuht Paavo Siimann koos külalistega – vandeadvokaat ja pankrotihaldur Maire Arm ning pankrotihaldur ja saneerimisnõustaja Ly Müürsoo, kellel kahepeale on enam kui 60 aastat kogemust – lahkavad süvitsi neid otsuseid.

Saates uurime, millised on peamised erinevused saneerimise ja pankrotiprotsessi vahel ning millal tuleks ühte või teist valida. Samuti heidame pilgu sellele, kui kaua need protsessid kestavad ja millised on mõlema menetluse etapid.

Saates selgub, kui tõenäoline on ettevõtte saneerimisel ellujäämine ning kui pikk ja keeruline võib olla pankrotiprotsess, kus vara likvideerimine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine on keskmes. Lisaks selgitavad eksperdid, millised on saneerimisnõustajate ja pankrotihaldurite ülesanded ja tasud, kellele ja kui tihti nad aru annavad ning kuidas nad aitavad juhtida ettevõtte tulevikuotsuseid.

Saade annab praktilise ülevaate ka sellest, millised riskid ja võimalused saneerimis- ja pankrotimenetlusega kaasnevad, pakkudes ettevõtjatele hädavajalikku infot vajadusel nende raskete otsuste langetamiseks.

