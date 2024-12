Tagasi 16.12.24, 12:00 Minister vihjab toidu käibemaksu langetamisele Regionaal- ja põllumajandusministeerium teeb läbi analüüse, mis käsitlevad toidu käibemaksu, kuna inimeste valmisolek Eesti toitu osta on vähenemas.

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman sõnas, et praegu valmistavad nad ette põhjalikke analüüse toidu käibemaksu kohta ja tulevad sellega uuel aastal avalikkuse ette. Foto: Liis Treimann

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman vihjas võimalusele, et toidu käibemaks võiks muutuda. “Maksud on rahandusministeeriumi vastutusvaldkond, aga põllumajandus, toidu tootmine ja selle jätkusuutlikkus on meie teema,” ütles ta ja lisas, et käibemaksu alandamist ning rahvusvahelist kogemust on arutatud ka poekettidega.