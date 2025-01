Eelmise aasta masina- ja metallitööstuse TOPi võitnud Defsecintel Solutionsi juht Jaanus Tamm ütleb, et tänapäeval on kommertskasutuses mitmesugust tehnikat, mis sobib edukalt kaitsetööstusele: neile on iseloomulik suhteline odavus ja neid saab kiiresti toota.