Tagasi 26.02.25, 14:16 Enefit Green hoiab meretuulepargi mõttest kinni Enefit Greeni juht Juhan Aguraiuja kinnitab saates “Energiatund”, et vaatamata valitsuse ootamatule otsusele sel aastal meretuuleparkide vähempakkumine ära jätta, arvestab Enefit Green oma plaane seades, et meretuuleparkide toetus pole mitte ära jäänud, vaid edasi lükatud.

Nystedi meretuulepark Gedseri lähistel Taanis. Foto: Liis Treimann

“Selle stsenaariumiga me liiga palju ei arvesta, et seda üldse ei tule. Täna me ikkagi elame selles teadmiste ruumis, et toetus tuleb,” märgib Aguraiuja tuuleparkidest rääkiva saate teises pooles.

Tema sõnul on meretuulepargi projekti finantseerimisel oluline asjaolu, et selle jaoks oleks tagatud tulukindlus, mida on taastuvenergia projektides võimalik saada kahte moodi. “Kas läbi pikaajaliste elektrimüügilepingute, mida meretuuleparkidega on väga raske teha, kuna neid rajatakse pika aja peale ette. See on just see põhjus, miks riik peab ulatama abikäe ja pakkuma seda kindlat tulugarantiid juhuks, kui turult ei osteta neid koguseid ära,” põhjendab Aguraiuja.

Saate esimeses osas räägib Sunly tuuleparkide projektijuht Sander Lõuk maismaatuuleparkide rajamisest ning nende käigus kohalikule kogukonnale ja omavalitsusele pakutavatest hüvedest. “Kohalike jaoks on odav elektrihind põhiline asi,” rõhutab Lõuk.

Saatejuht on Lauri Leet.