Tagasi 07.07.25, 11:04 Tallinna võimutüli uus vaatus: Reformierakond võib naasta vanasse liitu Sotsiaaldemokraadid tegid nädalavahetusel Reformierakonnale ettepaneku jätkata Tallinnas senises võimuliidus.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski pakkus oravatele kohta linnavalitsuse juba möödunud nädala lõpus.

Foto: Liis Treimann

Seda, et sotsid on ettepaneku teinud, kinnitas Reformierakonna pressiesindaja Otto Oliver Olgo. Tema sõnul analüüsib partei lähitundidel, kas sotsid on olnud oma ettepanekutes siirad, ning teeb seejärel otsuse, kas jätkata koostööd.