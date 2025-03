Tagasi 03.03.25, 18:11 Raivo Hein: kui keegi on minu peale vihane, siis mu tegevus on oma eesmärki täitnud Investor Raivo Heina hinnangul tuleks viha ja ärritust võtta kui edasiviivat jõudu.

Investor ja LHV nõukogu liige Raivo Hein. Foto: Raul Mee

Läinud jaanuaris toimunud Investor Toomase konverentsil esinenud Hein rääkis põhjalikult enda investeerimistehnikatest ja ka elulistest tõekspidamistest.

Üks kõige olulisem investeerimispõhimõte on Heina hinnangul mitte raha kaotada.

"Kui teie seas on keegi, kes on minu peale kade või vihane, siis mu tegevus on oma eesmärki täitnud. Ma loodan, et ma täna ka ärritan teid veidike ja ärge tundke kadedust, vaid võtke seda kui edasiviivat jõudu," lausus ta.