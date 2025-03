Saates rääkisid Avaroni fondijuht ja analüütik Rain Leesi ning SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur, et USA presidendi Donald Trumpi väljaütlemised ja teod ei ühti ning ka investorid ei usu neid. Samas viitab USA hirmu ja ahnuse indeks, et investorid on ekstreemses hirmus, kuid selle peamine mõjutaja on USA tehnoloogiagigantide aktsiate väärtuse langus.