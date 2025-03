Tagasi 18.03.25, 12:16 LHV analüütik: ka intressimäärade kergitamine on võimalik LHV analüütiku Triinu Tapveri hinnangul ei ole intressimäärade tõstmine sugugi ebarealistlik stsenaarium.

Euroopa intressipoliitika ümber keerleb väga palju ebaselgust. Foto: Jana Rodenbusch

Analüütiku sõnul mõjutavad intressimäärade liikumist kõige rohkem kaubandussõda ja Saksamaa infrastruktuuriinvesteeringud. "Võimalik on ka selline stsenaarium, et kaks kärbet tehakse ära, inflatsioon läheb ikkagi üles ja siis tuleb intressimäärasid hakata kergitama. See on väga reaalne stsenaarium," tõdes Tapver.