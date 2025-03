Tagasi 26.03.25, 12:28 Forus Takso plaanib laieneda Ärimees Urmas Sõõrumaa taksofirma Forus Takso plaanib laieneda.

Forus takso pole pidanud traditsioonilisest dispetšerist ja taksomeetrist loobuma. Foto: Liis Treimann

Forus Takso tegevjuht Tiit Isop leiab, et ettevõttele toob edu mitmekesisus, sest klientidega toimub suhtlus nii dispetšeri kui ka äpi vahendusel. Isop rõhutab, et telefoni teel takso tellimine on endiselt populaarne. "Jah, see tuhat kõnet ööpäevas on paljudele hästi üllatav," ütles Isop.