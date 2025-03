Analüütik: Enefit Greenist vabanevad sajad miljonid panevad kodubörsi kihama

Kui Eesti Energia kõik Enefit Greeni aktsiad tagasi ostab, laekub investorite kontodele umbes 200 miljonit eurot, mis on sama palju, kui Tallinna börsi viimase poole aasta käive ilma Enefitita, viitas Enlight Researchi börsianalüütik Rudolf Stenar Saluoks.

“Ma arvan, et sellel on hästi suur mõju ja investorid peaksid seda arvestama, kui nad praegu mingeid otsuseid teevad,” rääkis Saluoks. Arvestades Enefit Green i investorite profiili, võib oodata, et nad investeeriksid vabaneva raha suuresti teistesse Eesti tugeva brändiga ettevõtetesse, rääkis Saluoks.