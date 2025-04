Tagasi 11.04.25, 09:28 Strateeg nimetas kaks aktsiat, mis näivad odavad USA tehnoloogiasektoris on jäänud silma kaks aktsiat, mis on teistest soodsama valuatsiooniga, ütles INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor.

Foto: Andres Haabu

Kondor rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et üks nendest ettevõtetest on Meta.

Investeerimisstrateeg samas märkis, et kuigi tema mainitud aktsiad paistavad huvitavad, ei tähenda see veel, et need ei võiks minna odavamaks.

Samuti lahkas Kondor lähemalt USA aktsiaturgudel toimuvat. Tema sõnul on praegu keeruline öelda, kas aktsiaturu kapituleerumine on möödas või on tegemist alles esimese faasiga.

Rait Kondorit intervjueeris Janno Riispapp.