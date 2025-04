Tagasi 20.04.25, 09:43 Õpetaja: on koole, kuhu saavad õppima üksnes taibukaimad – mis selles halba on? Gustav Adolfi gümnaasiumi ajalooõpetaja Indrek Riigori sõnul pole mitte ühtki kooli, mis õpilast õppimast takistaks.

Indrek Riigori sõnul on õpetajate palgaküsimus endiselt lahendamata teema.

Foto: Liis Treimann

„See on vist pigem vanema põlvkonna teema, et hommikul läheb uni varem ära,“ kommenteeris Indrek Riigor "Äripäeva arvamusliidri" saates osade inimeste vastuseisu haridusministeeriumi algatusele, et edaspidi võiksid tunnid alata kõigile alles kella üheksast.

"See, et [noortel] on võimalus hommikul kauem magada, mõjub nende sooritusele paremini."

Riigori sõnul on aga uneküsimuste kõrval laiem mure haridussüsteemis endiselt see, et õpetajate ja ministeeriumi vahel puudub konstruktiivne koostöö tulenevalt palgaläbirääkimiste liivajooksmisest. Kusjuures äraspidiselt on eriti raske nende õpetajate töö, kel on privileeg õpetada Eesti andekaimaid.

"Kohati oleme meie, Tallinna keskklinna koolide õpetajad sattunud löögi alla, sest meid koheldakse töötasu kontekstis võrdsena, aga panus on ju erinev," selgitas ta, pidades silmas õpilaste suurest motiveeritusest tingitud stiimulit õpetajale.

Ta pole aga nõus, et Eestis kehtiks mõni "postiindeksi needus", mille järgi jääb osa õpilasi heast haridusest puhtalt oma elukoha tõttu ilma.

"Mitte üks kool ei takista õppimist, see on ka õpilase enda teha," rõhutas ta. "Meil pole üldhariduses midagi diferentseeritud… Seesama PISA test, mis on toonud meile rõõmu ja rahuolu, et tase on kõrge, see järeldus on kindlasti kõigi Eesti õpilaste põhjal tehtud."

Aga Riigor nentis sedagi, et andekatel õpilastel peabki olema võimalus kõrgele sihtida.

„On koole, kuhu on konkurents tihe ja saavad õppima ainult kirkaimad pead. Ja ma küsin: mis selles halba on? Siin saab just neid õpilasi paremini toetada, et nad oleksid veel paremad ja saaksid end teostada nii, nagu nad on ette kujutanud.“

Intervjueeris Indrek Lepik.