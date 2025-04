Tagasi 28.04.25, 10:44 Soomes on õnnelike maksumaksjate ühing. “Nad tahavadki palju maksta ” Soomes maksavad jõukamad inimesed hea meelega rohkem makse, aga nad ongi natuke teistsugune ühiskond, ütles aastaid põhjanaabrite juures töötanud Tarmo Virki.

Soome president Alexander Stubb Eestis visiidil.

Foto: Andras Kralla

“Soomes on olemas muu hulgas õnnelike maksumaksjate ühing. Ma ei tea, kui palju neil tänapäeval liikmeid on, aga selline organisatsioon on olemas ja annab välja pressiteateid alati, kui makse muudetakse või tõstetakse, ja kiidab maksutõuse,” rääkis Reutersi Soome büroo endine juht ja ettevõtja Tarmo Virki Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Soome parempoolsed valitsusjõud alandasid eelmisel nädalal makse. Virki tutvustas lühidalt, milliseid makse muudeti ning millist rolli mängivad ametiühingud sealsel tööturul.

Vestles Meelis Mandel.