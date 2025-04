Tagasi 29.04.25, 14:30 Maru Betoonitööde juht: kui sügiseni jõuda, läheb kergemaks Kuigi ehitusturg on tugevalt langenud, siis sügise poole vaadates tundub, et uusi algavaid projekte on piisavalt palju, aga kuidagi tuleb sinna sügiseni jõuda ja see praegune aeg üle elada, rääkis Maru Betoonitööde juht Taavi Varb saates "Eetris on ehitusuudised".

Maru Betoonitööde juht Taavi Varb.

Foto: Andres Laanem

Kuna tellimusi on ehitussektoris võrreldes paari aasta taguse ajaga tunduvalt vähem, siis on ka konkurents igale projektile väga tihe. "Täna on ehitusturul selline olukord, et kui kellelgi on ehitusluba ja valmis projekt, siis oleme kõik valmis kohe pakkumise tegema," kirjeldab Varb, rõhutades tellimuste ebaregulaarsust. "See tähendab, et pakkumishinnad on väga tihedad ja iga lisanduv kulukomponent tuleb hoolikalt läbi mõelda."

Kui peatöövõtjatel on mingisugune oma unikaalne eelis, mida suudetakse tellijale pakkuda, siis tasub selle nimel tegutseda. „Aga kui kõik teevad ühte ja sama asja ühtemoodi, siis ühel hetkel lõpeb kellegi tegevus küll ära, sest siis me kõik konkureeriksime ei teagi mille nimel – kes vähem palka maksab või kes midagi maksmata jätab – ja see ei ole kindlasti jätkusuutlik.“

Lisaks räägime saates Maru Betoonitööde plaanidest Eestis ja Soomes, miks suured maamärgid pole kuhugi kadumas, milliseid väljakutseid toob noorte tööle kaasamine ja koostöö maksu- ja tolliametiga.

Saatejuht on Teeli Remmelg.