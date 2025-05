Tagasi 13.05.25, 10:51 Rainer Saks: ei tasu arvata, et Hiina ja Venemaa partnerlust on võimalik lõhkuda Julgeolekuekspert Rainer Saksa sõnul ei tasu liialt loota, et Venemaa ja Hiina suhetesse õnnestub kiilu lüüa.

Julgeolekuekspert Rainer Saks.

Foto: Raul Mee

"Ei tasu arvata, et Venemaa ja Hiina partnerlust on võimalik kuidagi lõhkuda. Venemaa ja Hiina partnerlusel on väga ideoloogiline sisu, mis soovib USA majanduslikku domineerimist lõhkuda. Trump sellest aga aru ei saa," rääkis Saks.