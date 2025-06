Tagasi PRO 16.06.25, 16:00 Riskijuht: vähe tõenäoline, et Venemaa meid viie aasta jooksul ründab Endine Telia Eesti riskijuht Andreas Meister ei usu, et Venemaa meid lähima viie aasta jooksul rünnata suudaks.

Venemaa lipp.

Foto: Raul Mee

"Ma kindlasti ei arva, et lähima kolme kuni viie aasta jooksul saaks Venemaa meid reaalselt rünnata. Vähe tõenäoline, et see juhtub, sest neil pole lihtsalt seda võimekust, et täiemahulist sõda meie piirkonnas alustada. Me peame aga arvestama, et Venemaa ei jäta mitte ühtegi võimalust kasutamata," rääkis Meister.