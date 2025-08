Tagasi 06.08.25, 13:00 Jõllitamise meetod on esimene prognoosimudel Sageli unustatakse ära, et andmeid tuleb päris palju lihtsalt vaadata, et neist aru saada ja prognooside tegemiseks ära kasutada. „Jõllitamise meetod on esimene prognoosimudel," rääkis Luminori peaökonomist Lenno Uusküla Äripäeva raadiosaates “Infopankur”.

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla (vasakul) ja Infopanga andmeanalüütik Meelika Lukner kinnitavad, et prognoosimine ei ole keeruline, kuid see nõuab omajagu katsetamist ja erinevate tööriistade proovimist.

Foto: Sigrid Kõiv

Infopanga andmeanalüütik Meelika Lukner vaatab esimese asjana alati graafikut. „Kui tõusu- või langusjoon on liiga järsk, siis paistab see graafikul kohe välja ja paneb ka mõtlema, kas prognoos peaks olema konservatiivsem," tõi ta näite.

Tema soovitab alustada lihtsamatest eesmärkidest, näiteks müügitulu kasvust, ning liikuda ajapikku keerulisemate parameetrite juurde.

Erinevate stsenaariumide läbitöötamine on prognoosimise juures kriitilise tähtsusega. „Keskmise järgi tegutsemine võib olla ettevõttele halb lahendus,“ ütles Uusküla.

Kui jäätisemüüja ostab sisse keskmise koguse jäätist, siis jääb kasutamata võimalus müüa ilusa ilmaga palju jäätist, tõi ta näite. Seepärast tuleb ettevõtetes läbi arvutada, mis juhtub erinevate stsenaariumide korral. Uusküla märkis, et see on Eesti ettevõtete jaoks praegu suur väljakutse, sest väljavaade on suhteliselt pessimistlik ja investeeringuid ei tehta, aga kui olukord peaks siiski oodatust kiiremini paranema, siis puudub ka võime turgu haarata.

Prognoosimudelite loomiseks saab kasutada erinevaid tööriistu. Kuigi Excel on hea lihtsamateks arvutusteks, muutub keerulisem matemaatiline modelleerimine seal tülikaks.

Lukner soovitas lihtsama lahendusena programmeerimist, mis pole tegelikult nii keeruline, kui sageli arvatakse. „Praegu on abiks ChatGPT, mis aitab prognoose mudeldada ja erinevaid lahendusi lahti mõtestada ning selle jaoks ei pea olema ekspert, vaid piisab ka uudishimust,“ ütles ta.

Saadet juhib Sigrid Kõiv.