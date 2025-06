Uus reaalsus: kui ChatGPT on maas, kas töö jääb seisma?

Juba praegu on osa ärisid üles ehitatud nii, et all jookseb mingi ChatGPT mudel. Hiljutine näide, mil ChatGPT oli ajutiselt maas, näitas, et osa tööst jäi seisma ja kliendid kannatasid. See võiks panna mõtlema, kas tasub oma AI-munad ühes korvis hoida või tuleb hakata hajutama, rääkis AI konsultant Gerlyn Tiigemäe.