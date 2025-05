Tagasi 25.05.25, 15:00 Ardo Reinsalu: töökohtade kadumisest massilise ettevõtlikkuse koidikuni Ideemajanduse kõige väärtuslikumaks varaks saavad isikupärane mõtlemine, empaatia, kriitiline hindamisvõime, eetiline kompass ja oskus luua tõelist emotsionaalset sidet – kõik muu teeb ära tehisaru, kirjutab ajajuhtimise asjatundja ja tehisaru entusiast Ardo Reinsalu.

Ardo Reinsalu.

Foto: Andras Kralla

Istume keset seninägemata tehnoloogilist tormi. Tehisaru revolutsioon ei ole enam abstraktne tulevikumuusika. See on siin ja praegu, muutes mitte ainult seda, kuidas me töötame, vaid ka seda, mis töö üldse on. Ja mis ehk kõige olulisem – kuidas me end tööga seostame.