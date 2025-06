Ettevõtja sõnul kandub järjest rohkem kultuuri digimaailma, mis seab riigile uued väljakutsed. “Kui me tahame, et meie keel ja kultuur säiliksid, peaks meie riigi ülim huvi olema, et tehisintellekt suudab meiega rääkida puhtas, soravas ja grammatiliselt õiges eesti keeles. Seda kõike kuni selleni, et ühel hetkel suudad sa rääkida oma auto GPSiga eesti keeles, mis praegu on täiesti võimatu,” rääkis Alamäe Äripäeva raadio saates “Tippkohtumine”.